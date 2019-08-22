Четыре признака наступающего инсульта головного мозга перечислили медики
22 августа 2019, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты в области здравоохранения обозначили признаки наступающего инсульта головного мозга. Данной теме посвящен материал, опубликованный некоторое время назад на страницах российской интернет-прессы.
В списке, выложенном Life, присутствуют следующие сигналы организма:
1. онемение конечностей и половины лица;
2. головокружение, сильные болевые ощущения в области головы;
3. временная потеря речи, зрения и слуха;
4. тошнота и рвота.
При наличии перечисленных симптомов необходимо срочно обратиться в медицинское учреждение.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктора назвали четыре возможных признака рака.