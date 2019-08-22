Четыре признака наступающего инсульта головного мозга перечислили медики

Эксперты в области здравоохранения обозначили признаки наступающего инсульта головного мозга. Данной теме посвящен материал, опубликованный некоторое время назад на страницах российской интернет-прессы.

В списке, выложенном Life, присутствуют следующие сигналы организма:

1. онемение конечностей и половины лица;

2. головокружение, сильные болевые ощущения в области головы;

3. временная потеря речи, зрения и слуха;

4. тошнота и рвота.

При наличии перечисленных симптомов необходимо срочно обратиться в медицинское учреждение.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктора назвали четыре возможных признака рака.