Ученые считают, что психические расстройства связаны с загрязнением воздуха

Исследователи заявили, что загрязнение воздуха может стать причиной биополярного и депрессивного расстройства. Оказалось, что у жителей загрязненных районов проблемы с психикой встречаются гораздо чаще.

«Мы сопоставили данные о здоровье людей с информацией о чистоте воздуха в районах их проживания. Данные об экологии были предоставлены Агентством по охране окружающей среды США. Затем такое же исследование было проведено на основе данных о ментальном состоянии жителей Дании», - рассказали специалисты.

По словам учёных, люди, которые дышат загрязненным воздухом, на 27% чаще рискуют получить биополярное расстройство и на 6% чаще – депрессию, передаёт Planet Today.