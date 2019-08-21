Шесть ранних сигналов организма об инсульте головного мозга перечислили эксперты
21 августа 2019, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты в области медицины обозначили ранние симптомы инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Канал Health & Life в «Яндекс. Дзен» пишет, что о болезни свидетельствуют следующие сигналы, которые посылает организм человека:
1. появление «мушек» в глазах и другие проблемы со зрением;
2. агрессия или, напротив, упадок сил;
3. нарушение ориентации в пространстве;
4. онемение пальцев рук и ног;
5. головная боль, концентрирующаяся в височной области;
6. расстройство пищеварения.
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