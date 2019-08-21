Шесть ранних сигналов организма об инсульте головного мозга перечислили эксперты

Эксперты в области медицины обозначили ранние симптомы инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Канал Health & Life в «Яндекс. Дзен» пишет, что о болезни свидетельствуют следующие сигналы, которые посылает организм человека:

1. появление «мушек» в глазах и другие проблемы со зрением;

2. агрессия или, напротив, упадок сил;

3. нарушение ориентации в пространстве;

4. онемение пальцев рук и ног;

5. головная боль, концентрирующаяся в височной области;

6. расстройство пищеварения.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что специалисты раскрыли девять возможных признаков сахарного диабета.