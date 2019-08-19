Четыре сигнала человеческого организма о поражении печени перечислили медики
19 августа 2019, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области здравоохранения обозначили симптомы, которые свидетельствуют о поражении печени. Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.
Как пишет портал medikforum.ru, обратиться к доктору необходимо, если организм посылает следующие сигналы:
1. изменение запаха пота;
2. желтизна кожи и слизистых;
3. облысение;
4. болевые ощущения в правом подреберье.
Ранее сообщалось, что исследователи рассказали о простом способе снижения артериального давления в домашних условиях. Людям, страдающим от гипертонии, порекомендовали делать утреннюю зарядку.