Четыре сигнала человеческого организма о поражении печени перечислили медики

Специалисты в области здравоохранения обозначили симптомы, которые свидетельствуют о поражении печени. Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет портал medikforum.ru, обратиться к доктору необходимо, если организм посылает следующие сигналы:

1. изменение запаха пота;

2. желтизна кожи и слизистых;

3. облысение;

4. болевые ощущения в правом подреберье.

Ранее сообщалось, что исследователи рассказали о простом способе снижения артериального давления в домашних условиях. Людям, страдающим от гипертонии, порекомендовали делать утреннюю зарядку.