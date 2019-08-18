Как употреблять в пищу чипсы и газировку без вреда для здоровья

Министерство здравоохранения России рекомендовало работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков и газированных напитков, потому что этих товарах содержится высокое содержание соли и сахара.

Диетолог Маргарита Королева рассказала изданию "Вечерняя Москва", что если злоупотреблять чипсами и газировкой, то начнет снижаться работоспособность, в силу того что организм недополучит необходимые питательные элементы. "Все это приводит к повышению уровня сахара, сниженной работоспособности, когда очень хочется вдруг уснуть, а проснувшись, снова хочется есть", - отметила врач.

Также, как сообщает News.ru, врачи рассказали, как переедание влияет на работу мозга: "Это, собственно, путь к диабету, к ожирению, к осложнениям. Но это всё очень индивидуально. Есть люди, которые могут есть жирную пищу, скажем, эскимосы, и ничего, живут они нормально". Чрезмерное потребление пищи является также явным показателем психологического состояния человека.