Ученые сообщили о вреде от употребления в пищу семян льна

Ученые из Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов недавно провели масштабное исследование и выяснили, что употребление в пищу семян льна может быть очень опасным для человека.

Оказалось, что семена льна содержат в себе органическое соединение амигдалин (цианогенный гликозид), которое вырабатывает газообразный цианид, передает издание Daily Mail.

Подчеркивается, что при отравлении у человека возникает сильная головная боль. Кроме того, у него наблюдаются проблемы с дыханием и нерегулярное сердцебиение. В отдельных случаях употребление семян может привести к смерти. Интоксикацию у взрослого человека способны вызвать всего три чайные ложки данного продукта.