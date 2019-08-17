Врачи: почему нельзя родить несколько детей к 17 годам и быть полностью здоровой

Согласно информации Росстата, в 2018 году в России родились пятеро детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет.

Акушер-гинеколог Евгения Балашова рассказала НСН, что, вероятнее всего, рожали девушки, которые проживают в регионах Северного Кавказа, и беременности были многоплодными: "Мне кажется, что страна у нас многонациональная и многоукладная. На Северном Кавказе девушки рано выходят замуж. Часто – за мужчин старше себя намного и в таких браках рождаются детки. Конечно, это рекордсменки, родившие по пятеро детей. Не исключаю, что это были многоплодные беременности".