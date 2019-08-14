Учёные научились выбирать пол ребёнка при оплодотворении

Японские учёные разработали методику, которая позволяет выбрать пол будущего потомства при искусственном оплодотворении. Отмечается, что специалистам из Университета Хиросимы удалось воздействовать на организм таким способом, чтобы активность проявлял нужный сперматозоид.

Согласно исследованию, было создано специальное вещество, которое замедляет сперматозоиды с Х-хромосомами и тем самым позволяет выбирать и комбинировать любым способом Х- и Y-хромосомы в эмбрионе, - сообщает "PLOS Biology".

Учёные отметили, что данное вещество никак не влияет на жизнеспособность сперматозоидов и способность к оплодотворению.

Пока учёные провели успешные испытания на мышах. Будет ли эффективная реакция человеческого организма на вещество ещё неизвестно.