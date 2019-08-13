На Алтае вспомнили об эффективном народном средстве для потенции
13 августа 2019, 23:49 [ «Аргументы Недели» ]
Сохранение и преумножение мужской силы - вещи, которые в той или иной степени волнуют каждого представителя сильной половины человечества. На Алтае напомнили о простом средстве для достижения этих целей.
Речь идет о растении, которое в большом количестве произрастает на российских лугах. Это кипрей узколистный. Его издавна применяют в медицине. В простонародье эту траву еще называют Иван-чай.
Достаточно собрать листья этого растения, высушить их и заваривать вместо чая перед сном. Курс приема такого напитка, как правило, составляет порядка трех недель. После следует сделать перерыв.
Употребляемый таким образом Иван-чай помогает от простатита, укрепляет эрекцию, а также стимулирует выработку мужских гормонов. Упаковки с листьями этого растения также продаются в большинстве аптек.
Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.