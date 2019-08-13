Ученые выявили мутацию гена, которая приводит к развитию онкологии
13 августа 2019, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]
//Здоровье 13+
13 августа 2019, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]
//Общество
//В мире
//Общество
Гидрологи: ожидается повышение уровня воды на реках Приморья
//В мире
//Здоровье
Об опасности масок из овощей и фруктов рассказала дерматолог
СМИ: бывший солист "Отпетых мошенников" задолжал 280 тысяч рублей алиментов
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
Бывший спикер Генштаба ВСУ пригрозил России наступлением армии до Ростова
//В мире
Выложены прогнозы астрологов о кризисе на Украине и прекращении войны в Донбассе в 2020-м
Двухлетний ребенок утонул в искусственном пруду на даче в Подмосковье
//Общество
В квартире на западе Москвы найдены мертвыми две пенсионерки
Появились новости о состоянии девочки, платье которой подожгла подруга
//В мире
В ЛНР озвучили подробности провалившейся вылазки украинских снайперов в Донбассе
//Общество
Мошенники получают доступ к личной информации, представившись сотрудниками банка
//В мире
В Турции при загадочных обстоятельствах погиб российский гражданин
Альпинист из России сорвался с большой высоты при восхождении на Эльбрус
//В мире
В Индии школьный автобус с детьми упал в реку, 49 пострадавших
//Общество
//Общество
//Здоровье
//В мире
//Здоровье
//В мире
Младшего сына королевы Великобритании обвинили в изнасилованиях?
//В мире
Репутация Меган Маркл оказалась под угрозой из-за действий мошенников
//Общество
//Здоровье
Все авторы >>