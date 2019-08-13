Ученые выявили мутацию гена, которая приводит к развитию онкологии

Ученые из бостонского Института онкологии имени Дана-Фарбер провели масштабное исследование и выявили редкую наследственную мутацию гена, которая приводит к развитию разных типов онкологии.

Эксперты в рамках эксперимента наблюдали за семьей, пятеро членов которой страдали от рака поджелудочной железы, а еще у троих были диагностированы другие виды онкологии. Как сообщает портал Medical Xpress , медики выявили в гене RABL3 мутацию и у тех, кому врачи диагностировали рак, и у тех, кому такой диагноз не поставили.

Авторы исследования предположили, что данная мутация влияет на предрасположенность к развитию болезни. Данная гипотеза была проверена на большой популяции рыб данио. Выяснилось, что патологические изменения в гене действительно усиливают рост раковых клеток. Ученые отмечают, что мутация носит врожденный характер.

Эксперты советуют проходить скрининг всем пациентам, у родственников которых ранее были диагностированы онкологические болезни.