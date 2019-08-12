Врачи рассказали, в каком возрасте лучше рожать

По информации Росстата, в России женщины чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет, второго - в 30, а уже третьего - в 31.

Акушер-гинеколог Владимир Шапкайц рассказал изданию "Вечерняя Москва", что исходной точкой следует считать другой возраст. Его сейчас определяют в 20–24 года. "Именно к 20–24 годам организм женщины достаточно созревает для деторождения", - отметил специалист.

А вот семейный психолог Юлия Макарова полностью согласна с данными Росстата: "Если говорить о каких-то рекомендациях, то следует сначала получить образование и понять, в какой сфере жизни девушка хотела бы развиваться. К моменту рождения ребенка было бы неплохо уже достичь каких-то результатов в карьере. Поэтому 26 лет — достаточно неплохой возраст".