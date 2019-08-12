Каких правил придерживаются долгожители

Ученые разных стран определили правила долголетия. К примеру, по мнению американских экспертов, дольше всех живут организованные люди, потому что планирование снижает уровень стресса.

Японский врач Сигэаки Хинохара скончался в 2017 году. Ему было 105 лет. У врача был собственный свод установок. По мнению Хинохары, главное для долголетия — веселье. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".

"Человек получает энергию не из еды или сна, а из веселья. Помните, в детстве, если нам было весело, мы забывали поесть, и сон нам был не нужен. У взрослых то же самое", - говорил Сигэаки Хинохара.