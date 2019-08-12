Четыре правила снижения риска инсульта головного мозга перечислили специалисты
12 августа 2019, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]
Медики назвали четыре правила снижения риска инсульта головного мозга. Об этом идет речь в материале, появившемся некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.
Как информирует ресурс piterskie-zametki.ru, специалисты в области здравоохранения порекомендовали:
1. внести изменения в рацион – добавить в него больше овощей и фруктов;
2. следить за своим весом;
3. полностью отказаться от курения;
4. начать заниматься спортом, например, бегом, плаванием, ездой на велосипеде.
Ранее сообщалось, что в блогосфере выложили публикацию, в которой перечислены четыре способа снижения артериального давления без медпрепаратов.