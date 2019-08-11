Каковы последствия отказа от продуктов животного происхождения в раннем возрасте

Вегетарианство и веганство становятся все более популярнее в России. Первый тип питания предполагает отказ человека только от мясной пищи, второй - исключает потребление всех продуктов животного происхождения.

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Тимаков считает, что веганство запрещено детям до семи лет: "Мы можем рассматривать отказ ребёнка от мясной пищи в случае, если он живёт в семье с определёнными устоями. Если люди, к примеру, религиозные, то их нельзя заставить принять другую веру". Об этом сообщает News.ru.