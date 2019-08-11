«Богатые» макаки подсказали ученым причины долголетия людей

Причиной крепкого здоровья людей скрывается не в деньгах, а в статусе. Такой вывод получился у ученых из американского университета Дьюка, которые изучали обезьян. Оказалось, иммунитет зависит от места в иерархии.

У более статусных макак здоровье крепче, чем у подчиненных. Организм «богатых» обезьян успешнее справляется с вирусами и бактериями. Такой вывод получился у биологов после серии опытов.

Исследование было разбито на ряд типов. Сначала макаки самостоятельно определили свои места в иерархии своего сообщества. Потом подопытных перемешали и принудительно изменили их статус.

Оказалось, что степень сопротивляемости болезням у макак зависит от того, на какой ступеньке социальной лестницы они находятся. У одних и тех же обезьян иммунитет менялся в зависимости от того, какой статус они имеют. Более успешные, становились более здоровыми.

Эксперты предположили, что у людей существует такая же зависимость. Качество здоровья более успешных людей выше, чем у менее успешных.