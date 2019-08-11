Названы 6 фруктов, которые помогают при артрите

Медики из Великобритании провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что, употребляя в пищу определенные фрукты (помимо основного лечения), можно существенно снизить боли и воспаление при артрите.

При артрите происходит поражение суставов с воспалительными процессами по всему организму: страдают не только суставы, но и внутренние органы. Специалисты установили, что полезно есть пациентам с артритом, пишет Daily Express.

Это: красное яблоко (богато антиоксидантом кверцетином, производящим коллаген), авокадо и вишня (снимают воспаление в тканях), арбуз (мочегонное), клубника(снижает уровень С-реактивного белка) и ананас (снимает боль в суставах).