Врач: влияют ли питомцы на половое извращение своих хозяев

Домашние кошки могут повлиять на сексуальные извращения своих хозяев, считают исследователи из Карлова университета в Праге. Они уверены, что животные разносят паразитов Toxoplasma gondii, которыми заражают людей.

Врачи провели опрос среди людей, зараженных токсоплазмозом. Все респонденты заметили какие-то отклонения в сексуальном поведении, пишет "Актуальные новости".

В свою очередь, врач-сексолог Александр Полеев отметил, что "каждая группа ученых хочет, естественно, быть узнаваемой, иметь своего конька, быть оригинальной".

"В данном случае эту точку зрения высказывают только чехи. Больше никто ее не подтверждал. Все-таки сексуальные девиации – это следствия глубоких психических нарушений. В раннем детстве, например. Доказательств, что токсоплазмоз является причиной грубых сексуальных девиаций, нет", - рассказал эксперт. Об этом сообщает НСН.