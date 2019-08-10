Ученые нашли белок, восстанавливающий зубы

Билологи нашли молекулу, которая поможет зубам восстанавливаться естественным образом. Об этом сообщает Nature Communications.

Белок был открыт в процессе наблюдения за грызунами. Несмотря на большую нагрузку, их зубы сохраняют размер и состояние всю жизнь.

Причиной стабильного состояния зубов оказался белок Dlk1. Его присутствие в питательной среде помогает формировать различные ткани. В их число входит дентин, из которого и формируются зубы.

Открытие проверили на крысах. Животным просверлили зубы, а потом залили пустоты смесью белка и препарата для заполнения зубных каналов. Дентин восстановился.

В настоящий момент ученые пытаются выяснить, есть ли у открытого белка побочные эффекты. Если они не будут обнаружены, в стоматологии появятся новые технологии, которые помогут реставрировать зубы естественным образом.