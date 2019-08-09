Медики узнали, как оргазм влияет на беременность

Вероятность беременности у женщин повышается во время оргазма. Таковы данные исследований. Об их результатах рассказали западные исследователи.

При оргазме вероятность забеременеть повышается на 15 процентов. Это выяснилось в ходе эксперимента группы американских и ирландских ученых. Они предложили женщинам использовать специальный прибор, который фиксировал количество сперматозоидов, остающихся внутри после полового акта.

Опыт продолжался на протяжении двух месяцев. По условиям эксперимента женщины должны были доводить себя в отдельных случаях до оргазма, в отдельных — нет. Полученные данные стали основой для научной работы.