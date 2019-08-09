Три предвестника заболеваний сердца перечислили эксперты
9 августа 2019, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты в сфере здравоохранения определили три предвестника заболеваний сердца. Об этом говорится в публикации, выложенной некоторое время назад в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», тревожными сигналами являются:
1. изменение походки, возникновение трудности с передвижением;
2. головокружение на фоне сильного переутомления или после принятия душа;
3. резкая головная боль.
При появлении вышеперечисленных симптомов необходимо безотлагательно обратиться к специалисту.
Ранее в пятницу сообщалось, что отечественный врач Сергей Агапкин назвал признаки склонности к «летнему инфаркту».