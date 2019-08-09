Три предвестника заболеваний сердца перечислили эксперты

Эксперты в сфере здравоохранения определили три предвестника заболеваний сердца. Об этом говорится в публикации, выложенной некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», тревожными сигналами являются:

1. изменение походки, возникновение трудности с передвижением;

2. головокружение на фоне сильного переутомления или после принятия душа;

3. резкая головная боль.

При появлении вышеперечисленных симптомов необходимо безотлагательно обратиться к специалисту.

Ранее в пятницу сообщалось, что отечественный врач Сергей Агапкин назвал признаки склонности к «летнему инфаркту».