Предупреждающие о скором инфаркте миокарда сигналы организма назвали доктора

Медики перечислили симптомы, которые проявляются за несколько недель до инфаркта миокарда. Об этом рассказывается в материале, опубликованном в сети.

Как отмечает интернет-ресурс pishet-omsk.ru, сигналами организма, предупреждающими о скорой болезни, являются давление в груди и ощущение нехватки воздуха. Также обеспокоиться следует, если наблюдаются беспричинная усталость, потливость и перепады настроения, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что специалисты обозначили десять возможных скрытых признаков развития диабета. В их число, в частности, попали возникновение проблем со зрением и медленное заживление ран.