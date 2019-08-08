Семь простых советов для здоровья сердца подсказали специалисты
8 августа 2019, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в сфере здравоохранения посоветовали семь простых советов, помогающих укрепить сердце. Об этом идет речь в публикации, появившейся некоторое время назад в блогосфере.
Один из каналов в «Яндекс. Дзен» пишет, что людям, желающим избежать сердечных недугов, следует:
1. держаться подальше от сигаретного дыма;
2. включить в свой ежедневный рацион овощи, фрукты, орехи и умеренное количество цельного зерна;
3. сократить употребление сахара;
4. как можно больше двигаться и гулять на открытом воздухе;
5. полноценно спать;
6. заменить соль на полезные для сердца кулинарные травы и специи;
7. забыть о газированной воде и соке, их можно заменить чаем из боярышника и гибискуса.
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