Семь простых советов для здоровья сердца подсказали специалисты

Специалисты в сфере здравоохранения посоветовали семь простых советов, помогающих укрепить сердце. Об этом идет речь в публикации, появившейся некоторое время назад в блогосфере.

Один из каналов в «Яндекс. Дзен» пишет, что людям, желающим избежать сердечных недугов, следует:

1. держаться подальше от сигаретного дыма;

2. включить в свой ежедневный рацион овощи, фрукты, орехи и умеренное количество цельного зерна;

3. сократить употребление сахара;

4. как можно больше двигаться и гулять на открытом воздухе;

5. полноценно спать;

6. заменить соль на полезные для сердца кулинарные травы и специи;

7. забыть о газированной воде и соке, их можно заменить чаем из боярышника и гибискуса.

Ранее в четверг сообщалось, что российский нейрохирург Леонид Вчерашний рассказал о симптомах, предупреждающих об инсульте.