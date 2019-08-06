Врачи нашли секрет долголетия в винограде
6 августа 2019, 19:01 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Медики перечислили полезные свойства винограда. Оказалось, эта ягода способна продлить жизнь человека.
Среди полезных свойств названы: благоприятное действие на костную ткань, улучшение зрения, памяти. В целом, виноград оказывает благоприятное воздействие на здоровье человека.
Все это благодаря клетчатке, которую содержат ягоды. Также виноград богат витаминами B6, C, K, калием, марганцем, медью, тиамином. Они полезны для кожи и сердца. Кроме того, такой набор полезных веществ препятствует развитию рака.