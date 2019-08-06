Шесть главных мер защиты от развития гипертонии определили врачи
6 августа 2019, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]
Медицинские специалисты определили шесть главных мер для защиты от развития гипертонии. Об этом идет речь в публикации, выложенной в российском сегменте интернета.
Как пишет портал medikforum.ru, эффективными средствами профилактики болезни являются:
1. правильное питание, прежде всего необходимо свести к минимуму потребление соли;
2. контроль веса;
3. ограничение употребления всех видов жидкости до уровня 1,5 литра в день;
4. посильная физическая активность;
5. полноценный сон и избегание стрессовых ситуаций;
6. отказ от спиртного и сигарет.
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