Шесть главных мер защиты от развития гипертонии определили врачи

Медицинские специалисты определили шесть главных мер для защиты от развития гипертонии. Об этом идет речь в публикации, выложенной в российском сегменте интернета.

Как пишет портал medikforum.ru, эффективными средствами профилактики болезни являются:

1. правильное питание, прежде всего необходимо свести к минимуму потребление соли;

2. контроль веса;

3. ограничение употребления всех видов жидкости до уровня 1,5 литра в день;

4. посильная физическая активность;

5. полноценный сон и избегание стрессовых ситуаций;

6. отказ от спиртного и сигарет.

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