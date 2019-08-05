Основной признак надвигающегося инфаркта миокарда выявили зарубежные медики

Работающие в Великобритании медики перечислили симптомы надвигающегося инфаркта миокарда. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной некоторое время назад на страницах российских интернет-СМИ.

Специалисты определили, что основным признаком скорого инфаркта является «сокрушительная боль» в плече, говорится в процитированном материале. Также болезнь предвещают неприятные ощущения в районе груди, шеи, челюсти, спине, пишет интернет-ресурс vluki.ru.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети появился список лучших продуктов для снижения артериального давления. В данный перечень, в частности, попали чеснок, свекла и мята.