Список лучших продуктов для борьбы с гипертонией опубликовали в сети

Обозначены продукты питания, которые лучше других помогают бороться с гипертонией. Данный вопрос раскрыт в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Канал «Уход за здоровьем» в «Яндекс. Дзен» пишет, что людям, которые хотят нормализовать артериальное давление, следует включить в свой рацион:

1. чеснок;

2. свеклу;

3. мяту;

4. шиповник;

5. бананы.

Перечисленные продукты содержат вещества, которые благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Ранее в понедельник сообщалось, что ученые из Соединенных Штатов рассказали, как не умереть от инсульта головного мозга. Специалисты, в частности, порекомендовали ограничить употребление алкоголя и больше двигаться.