Список лучших продуктов для борьбы с гипертонией опубликовали в сети
5 августа 2019, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]
Обозначены продукты питания, которые лучше других помогают бороться с гипертонией. Данный вопрос раскрыт в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Канал «Уход за здоровьем» в «Яндекс. Дзен» пишет, что людям, которые хотят нормализовать артериальное давление, следует включить в свой рацион:
1. чеснок;
2. свеклу;
3. мяту;
4. шиповник;
5. бананы.
Перечисленные продукты содержат вещества, которые благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.
Ранее в понедельник сообщалось, что ученые из Соединенных Штатов рассказали, как не умереть от инсульта головного мозга. Специалисты, в частности, порекомендовали ограничить употребление алкоголя и больше двигаться.