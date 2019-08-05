Пять способов не умереть от инсульта головного мозга посоветовали ученые из США

Ученые, работающие в расположенном в Соединенных Штатах Гарвардском университете, рассказали, как не умереть от инсульта головного мозга. Об этом говорится в материале, опубликованном в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», специалисты полагают, что людям, желающим избежать смерти от инсульта, необходимо:

1. следить за артериальным давлением;

2. избавиться от лишних килограммов, если они имеются;

3. ограничить употребление спиртных напитков;

4. справиться с мерцательной аритмией;

5. больше двигаться, в целом вести здоровый образ жизни.

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