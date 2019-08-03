Стоит ли женщинам загорать топлес?

О красивом и ровном загаре без следов от тесемок, бретелек и лифчика мечтает большинство женщин. А потому неудивительно, что дам беспокоит вопрос, можно ли подставлять грудь под прямые солнечные лучи?

По словам врача-маммолога, кандидата медицинских наук Сергея Коневского, женщинам можно загорать топлес, но делать это следует крайне осторожно. Причина заключается в том, что кожа молочных желез тоньше и чувствительнее, чем на других участках тела.

Поэтому, загорая топлесс, дамам необходимо соблюдать несколько простых правил. Во-первых, немаловажную роль играет возраст. Для принимающих солнечные ванны молодых девушек в возрасте до 24 лет такой загар относительно безопасен. А вот женщинам постарше рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Также подобного загара стоит воздерживаться тем, кто имеет предрасположенность к мастита или подобным заболеваниям. Во-вторых, особое внимание следует уделить родинкам, если они присутствуют на груди дамы. Родимые пятна, выступающие над кожей, не стоит подвергать воздействию прямых лучей.

Оптимальным временем для загара считаются утренние и вечерние часы (избегать стоит времени с 11:00 до 16:00), а также определенный режим: 5 минут на солнце и 15 - в тени. Не маловажен и менструальный цикл - лучше всего валяться на пляже вне второй его фазы в связи с гормональными изменениями организма.

Если вы все же решились нежиться на солнышке без бюстгальтера, вам следует подумать об особом уходе за кожей груди. Солнцезащитный крем в этом случае обязателен, однако также его следует дополнить сывороткой-антиоксидантом, которую рекомендуется наносить до применения крема "от солнца".

Особый совет к.м.н. Коневский дал женщинам, чья грудь содержит имплантаты. Для этой категории дам время пребывания на солнце должно быть уменьшено, а в тени - напротив - увеличено. Это связано с тем, что кожа груди под воздействием имплантата растягивается, а значит, клетки кожи получают больше ультрафиолета.