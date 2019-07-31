Эксперты назвали главный признак, который может предупредить о развитии зависимости от алкоголя. По словам специалистов, наличие данного признака может свидетельствовать о больших проблемах организма.

Медики сообщили, что первым признаком алкоголизма является дрожь (алкогольный тремор) в руках и во всем теле человека. Задуматься серьёзно о своём здоровье стоит тогда, когда на утро вы заметили трясущиеся руки после употребления спиртного, - сообщает "МедикФорум".

Уточняется, что дрожь в руках наблюдая во время похмелья перед завтраком. Эксперты пояснили, что в этом момент времени организм человека пытаются самостоятельно вывести алкоголь, а источников тремора являются белки в крови, которые возникают при расщеплении спиртного.

Ещё одна причина - недостаток дофамина. В таком случае следует принять натуральные антидепрессанты.

Печёночная недостаточность тоже вызывает дрожь.

Врачи подчеркнули, если человек регулярно замечает тремор после употребления алкоголя, то следует срочно обратиться ко врачу. По их словам, иногда это указывает, что его жизнь под угрозой.