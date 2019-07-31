Диетолог рассказала, какие способы есть для сохранения ягод без сахара

Специалисты считают, что среднестатистический человек весом в 60–65 кг нуждается в 120–150 граммах чистой глюкозы в сутки. Так, врач-гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, какие способы есть для сохранения ягод без сахара.

Врач отметила, что организм человека поддерживает гомеостаз, и при поступлении больших объёмов сладкого (например, при поедании сладкого варенья), он должен немедленно выделить инсулин, а это нагрузка на пищеварительную систему. Об этом пишет News.ru.

"Скачок глюкозы в крови не нужен. Поэтому следует питаться так, чтобы поступление глюкозы в кровь шло медленно. Это снижает нагрузку на поджелудочную железу — очень чувствительный орган", - пояснила врач.

Также, как сообщает портал "Актуальные новости", эксперты рассказали про людей, которым вредно есть арбузы. Например, арбуз обладает мочегонным свойством, а потому беременным нужно не злоупотреблять им.