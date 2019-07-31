Врачи рассказали, что сибирские пожары могут нанести безвозвратный вред здоровью людей

В связи с лесными пожарами на всей территории Красноярского края, Иркутской области и частично в Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации.

Врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов рассказал НСН, что сибирские пожары могут нанести безвозвратный вред здоровью людей: "В процессе горения образуются десятки вредных веществ. Когда масштабные пожары, горящие частицы могут вживляться в ткань через дыхательные пути. Это могут быть безвозвратные повреждения с развитием фиброза, пневмосклероза легочной ткани даже у молодых людей".