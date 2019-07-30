Учёные из университета Тампере в Финляндии определили, что астма по-разному протекает у мужчин и женщин. По словам исследователей, причиной этому является гормональный фактор.

Они отметили, что у мальчиков астма чаще всего даёт о себе знать в раннем возрасте – до девяти лет. При этом у женщин первые симптомы могут проявиться только в 40-49 лет – с приходом менопаузы, передаёт Мир24.

При этом отмечается, что астма является наследственным заболеванием. Также высокая вероятность заболеть астмой есть у детей с курящими родителями или живущих в домах с повышенной влажностью. В группе риска находятся также дети, страдающие от избыточного веса.