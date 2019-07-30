Медики назвали пять устаревшх лекарственных препаратов, от которых желательно отказаться

Наука не стоит на месте. Ученые разрабатывают новые лекарственные препараты, обладающие более эффективным действием. Но люди зачастую пользуются препаратами, у которых появились современные аналоги с более щадящим действием.

Рамблер. Доктор приводит пять такие препаратов.

Анальгин

Эти таблетки для снятия боли повились еще в начале прошлого века. Да, он снимает несильную боль.

Но имеются серьезные побочные действия, среди которых, анафилактический шок. Желательно заметить анальгие на более эффективные и безопасные лекарства. Анальгин запрещен в США и европейских странах.

Бисептол

В западных странах эти таблетки запрещены для детей до 12 лет. Препарат может стать причиной сильной аллергии. Из-за частого употребления бисептола у микробов появилась определенная устойчивость к его действию, поэтому он малоэффективен.

Корвалол

Наши бабушки привыкли хвататься за корвалол, когда сердце заболело. На самом деле корвалол совершенно бесполезен при сердечной боли. Корвалол содержит транквилизатор, поэтому появляется устойчивая привычка к приему препарата. Корвалол не разрешают ввозить в США.

Валидол

Его действие для страдающих болезными сердца можно сравнить с эффектом плацебо. Иногда он действует как успокоительное, для некоторых пациентов — вообще никак.

Левомицетин

У этого антибиотика много побочных эффектов. Один из них - может вызвать поражение костей.

Ученые разработали более эффективные препараты аналогичного действия.