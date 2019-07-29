Медики назвали причины смертельной опасности пищевой соды

Употребление пищевой соды в лечебных целях может быть опасным. Таково мнение врачей. Они рассказали, каковы могут быть последствия.

В быту соду часто используют для борьбы с изжогой. Кроме того, интернет забит рекламой, которая утверждает, что сода полезна для похудения.

Такие виды использования пищевой соды опасны. Как утверждают медики, долгий прием приводит к повышению в организме количества углекислого газа и соляной кислоты.

Кроме того, длительный прием пищевой соды становится причиной нарушения кислотно-щелочного баланса. Из-за этого активнее размножаются бактерии. Также повреждается слизистая оболочка. Это чревато получением химического ожога и язвенными реакциями.