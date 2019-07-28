Врачи: чем опасны перепады температур

Врач-терапевт Марина Анисимова рассказала, какие последствия несут за собой перепады температур для здоровья людей. По ее мнению, значительный перепад температур несет угрозу спазма сосудов.

Как сообщает издание "Вечерняя Москва", увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К таковым относятся: инфаркт миокарда, учащение приступов стенокардии, угроза развития инсульта.

"Чтобы минимизировать последствия, нужно принимать рекомендованные врачом препараты. Если таких еще не назначили, то следует обратиться за помощью к специалисту", - дала рекомендации врач.

Также, как пишет НСН, климатологи объяснили, что волны тепла и холода - это аномальный температурный режим, который устанавливается на большой достаточно территории на длительный промежуток времени.