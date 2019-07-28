Диетолог рассказала, как бросить курить с помощью овощей

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких продуктах больше всего полезных веществ, а также назвала овощ, который поможет бросить курить.

Тем, кто хочет избавиться от вредных привычек, следует включить в рацион баклажаны, сообщает издание "Вечерняя Москва".

"Баклажаны рекомендуют употреблять желающим избавиться от никотиновой зависимости, ведь благодаря витамину РР (никотиновой кислоты) в составе этих овощей организм легче переносит табачную голодовку", - объяснила диетолог.

Также, как отмечает сайт Подмосковье сегодня, в Подольске вблизи поселка МИС на частном складе овощей и фруктов был зафиксирован пожар.