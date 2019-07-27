Названы пять причин, для чего нужно есть яблоки каждый день

Названы пять причин, доказывающих пользу яблок для здоровья человека. Ученые -медики советуют соъедать хотя бы одно яблоко в день. Во-первых, яблоки предотвращают старческое слабоумие.

В Австрии рассказали, как правильно есть яблоки

Эти доступные фрукты защищают клетки нейронов от окислительного стресса, тем самым снижая нейротоксичность. А это очень важно для профилактики старческого слабоумия.

Во-вторых, потребление яблок намного помогает снизить риск инсультов. Известно, что нарушение мозгового кровообращения сейчас лечится, но в некоторых случаях приводит к непоправимым последствиям, - сообщает "МедикФорум".

В-третьих, яблоки способствуют избежать ожирение. Яблоки содержат клетчатку, необходимую для организма человека. Яблоко - хороший продукт для перекуса.

В-четвертых, яблоки снижают риск развития диабета. За счет присутствия полифенольных антиоксидантов яблоки связаны с уменьшением риска одного из самых распространенных в мире метаболических расстройств диабета.

В-пятых, яблоки защищают от астмы, благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Антиоксиданты защищают лёгкие от окислительных повреждений, что это важно при борьбе с астмой.