Ученых не устроили существующие определения ожирения и лишнего веса

Общепринятый индекс массы тела является далеко не самым надёжным индикатором ожирения, рассказали учёные. По их мнению, нужно пересмотреть понятие «лишнего веса».

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Врачи отметили, что при оценке физического состояния человека нормальный индекс массы тела принято считать показателем здоровья, передаёт РИА Новости. Однако Учёные считают, что такой подход не всегда является верным и правильнее будет обращать внимание также на форму тела, а не только на массу.

На такую мысль учёных натолкнули исследования, согласно которым женщины с нормальным индексом массы тела, но большим обхватом талии имеют высокую вероятность получить диабет, рак или другие заболевания, которые принято связывать с ожирением.