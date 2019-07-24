Ученых не устроили существующие определения ожирения и лишнего веса
24 июля 2019, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]
Общепринятый индекс массы тела является далеко не самым надёжным индикатором ожирения, рассказали учёные. По их мнению, нужно пересмотреть понятие «лишнего веса».
Врачи отметили, что при оценке физического состояния человека нормальный индекс массы тела принято считать показателем здоровья, передаёт РИА Новости. Однако Учёные считают, что такой подход не всегда является верным и правильнее будет обращать внимание также на форму тела, а не только на массу.
На такую мысль учёных натолкнули исследования, согласно которым женщины с нормальным индексом массы тела, но большим обхватом талии имеют высокую вероятность получить диабет, рак или другие заболевания, которые принято связывать с ожирением.