В Бурятии создали искусственную кожу, способную лечить ожоги и раны

Учёные из Бурятии начали производство уникального аналога живой кожи. По их словам, новая разработка в скором времени сможет настолько прочно войти в жизнь, что заменит даже пластырь.

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Учёные рассказали, что их продукт гораздо тоньше обычной кожи. При этом он не вызывает аллергии и неприхотлив в хранении.

«Мы можем хранить продукт буквально в холодильнике в течение года. Это открывает огромный аптечный рынок. В течение недели наш продукт полностью рассасывается в теле пациента», - говорит один из создателей искусственной кожи Юрий Балханов.

Предполагается, что в больницы препарат поступит уже в следующем году. Он сможет облегчить лечение пациентов с ранами и ожогами, передаёт Мир24.