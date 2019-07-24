Татуировки позволят отследить состояние здоровья, считают учёные

Немецкие учёные из Мюнхенского технического университета провели исследования, которые показали что татуировки способны рассказать о состоянии здоровья человека. Однако обладают такими свойствами не все изображения.

Эксперты разработали специальные красители для татуировок, в состав которых поместили специальные вещества.

Данное химическое соединение, попадая под кожу, способно реагировать на изменение уровня глюкозы, альбумина и pH. Отмечается, что при ухудшении состояния здоровья - тату начнёт меняться, - передаёт "Ридус".

По мнению учёных, данное изобретение позволит врачам отслеживать хронические заболевания или реабилитационный процесс после операции.

На людях испытания пока проведены не были.