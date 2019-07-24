Ученые считают, что искусственный подсластитель серьезно грозит здоровью человека

Британские ученые убеждены, что искусственный подсластитель аспартам может быть опасным для здоровья человека. Искусственный подсластитель добавляют в тысячи разных продуктов, в том числе в диетические безалкогольные напитки. Многие люди, опасаясь поправиться, заменяют сахар аспартамом.

Эксперты уже несколько десятилетий предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама.

Первые научные работу на тему вреда аспартама для здоровья человека появились еще в 1974 году.

Но ученые Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA) обесценивали результаты исследований ученых о вреде подсластителя. Ученые университета Сассекса в Великобритании недавно заявили, что аспартам может быть опасным для здоровья человека, - сообщает издание MedicalXpress.

Британские профессор Эрик Миллстоун и доктор Элизабет Доусон отметили, что EFSA заявило о безопасности аспартама в 2013 году без учета результатов 73 исследований, в которых были указаны данные о вреде подсластителя.