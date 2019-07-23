Диетолог рассказала, как похудеть с помощью морских продуктов

Для того, чтобы обогатить организм полезными микроэлементами необходимо употреблять морские продукты, рассказали эксперты. В них содержится целая группа необходимых витаминов. К таким относится морская каракатица, богатая не только цинком и фосфором, но и способная противостоять раковым клеткам.

По словам диетолога Елены Соломатиной, если говорить именно о деликатесе, который стоило бы включить в свой рацион, то нужно вспомнить про морской гребешок, сообщает издание "Вечерняя Москва".

"Он является сильным антиоксидантом, богат тиамином, необходимым для обмена веществ, а также рибофлавином, который повышает остроту зрения", — уточняет врач.