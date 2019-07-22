Диетолог назвала полезные свойства и противопоказания крыжовника
22 июля 2019, 22:23 [ «Аргументы Недели» ]
В конце июля у всех на дачах уже начинает поспевать крыжовник. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие полезные свойства есть у этой ягоды и кому не стоит ее употреблять.
Диетолог отметила, что в нем содержатся органические кислоты, клетчатка, которая помогает выводить излишки холестерина из организма, пишет издание "Вечерняя Москва".
"В стадии обострения гастрита или язвы крыжовник способен нанести больше вреда, чем пользы", - рассказала эксперт.
Если смешивать крыжовник с молоком или йогуртом, есть риск возникновения диареи, в то время как его употребление с творогом не сопровождается побочными эффектами, отмечает портал "Актуальные новости".