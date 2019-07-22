Диетолог назвала полезные свойства и противопоказания крыжовника

В конце июля у всех на дачах уже начинает поспевать крыжовник. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие полезные свойства есть у этой ягоды и кому не стоит ее употреблять.

Диетолог отметила, что в нем содержатся органические кислоты, клетчатка, которая помогает выводить излишки холестерина из организма, пишет издание "Вечерняя Москва".

"В стадии обострения гастрита или язвы крыжовник способен нанести больше вреда, чем пользы", - рассказала эксперт.

Если смешивать крыжовник с молоком или йогуртом, есть риск возникновения диареи, в то время как его употребление с творогом не сопровождается побочными эффектами, отмечает портал "Актуальные новости".