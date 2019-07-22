Специалисты: употребление газировки наносит непоправимый вред организму

Употребление газированных напитков очень сильно вредит организму человека. Этот сладкий напиток отрицательно влияет на костную ткань, вымывая необходимый кальций.

Из-за содержания кофеина и ортофосфорной кислоты кальций не усваивается. Постоянное употребление газировки приводит к потере костной ткани, не позволяя кальцию абсорбироваться в организме.

Специалисты отмечают, что цирроз печени, как выяснилось, вызывает не только алкоголь, но и сладкие газированные напитки. Также в газированных напитках содержится много сахара. Поэтому злоупотребление газировкой станет причиной лишнего веса.

Диетические напитки содержат в себе подсластители, которые приведут к проблемам с гормональным фоном. Зубная эмаль также разрушается из-за сахара, отмечает ПолитЭксперт.