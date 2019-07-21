Врачи объяснили, почему детокс-диеты вредны для здоровья

Современные детокс-диеты, которые сейчас так популярны, как выяснилось, могут оказаться вредными для организма. Так, врач-эндокринолог Вадим Крылов рассказал про все минусы таких диет.

Эксперт отметил, что люди, которые занимаются так называемым детоксом, только вредят своему здоровью, пишет News.ru.

"Многие очищающие программы предполагают обильное питьё соков и смузи. Это быстрые углеводы, которые провоцируют воспаление. Гималайская соль сама часто содержит токсины", - заявил врач.