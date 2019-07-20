Врач-онколог: курение не влияет на заболеваемость раком

Курение является причиной 90 процентов онкологических заболеваний, как сообщается на сайте Роспотребнадзора. Также отмечается, что курение приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы.

Врачи полагают, что организм курильщика, который бросил курить в период 25-30 лет, будет иметь такую же продолжительность жизни, как и человек, не пробовавший курить, сообщает портал "Актуальные новости".

Врач-онколог Андрей Пылёв резко отреагировал на выводы ведомства, пишет НСН. В первую очередь курение вызывает рак легкого и поджелудочной железы. Но ни о каких 90% онкозаболеваний речи не идет, считает эксперт.