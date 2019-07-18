Названы несколько малоизвестных симптомов диабета

Диабет - серьезное заболевание. Чтобы его лечить, желательно определить симптомы на ранней стадии. Есть несколько малоизвестных симптомов диабета.

1. Проблемы со зрением. Стоит обязательно обратиться к офтальмологу и эндокринологу, если заметили ухудшение зрения.

Возможно, читать мелкий шрифт стало сложнее из-за возраста. Но это может быть и симптом диабета.

2. Потеря слуха. Неожиданные проблемы со слухом тоже могут сигнализировать о наличии диабета. Из-за высокого уровня сахара в крови страдают нервные клетки в ушах, что нарушает восприятие звуков. Этот симптом встречается у диабетиков редко, - сообщает портал "МедикФорум".

3. Апатия. Если пропадает желание выполнять какую-либо работу, кажется - нет сил, хотя вы постоянно высыпаетесь, то можно провериться на диабет.

4. Ощущение покалыванияи онемения в ступнях ног. Диабет затрагивает нервы в организме человека, он воздействует на кровообращение. Из-за проблем с кровообращением в ступнях может возникнуть ощущение онемения или покалывания. Это один из малоизвестных симптомов диабета.