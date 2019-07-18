Как холодное лето влияет на здоровье людей
18 июля 2019, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]
Вместо солнца и жары на улице затянулась пасмурная и дождливая погода. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов рассказал, у скольких людей возникают психологические проблемы из-за такой погоды.
Примерно 30% людей обладают так называемым депрессивным и маниакальным типом характера, сообщает News.ru.
"Под влиянием окружающей среды они часто меняют стиль поведения: становятся раздражительными, замкнутыми, нетрудоспособными. Дела сердечные их перестают интересовать", - отметил эксперт.