Как холодное лето влияет на здоровье людей

Вместо солнца и жары на улице затянулась пасмурная и дождливая погода. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов рассказал, у скольких людей возникают психологические проблемы из-за такой погоды.

Примерно 30% людей обладают так называемым депрессивным и маниакальным типом характера, сообщает News.ru.

"Под влиянием окружающей среды они часто меняют стиль поведения: становятся раздражительными, замкнутыми, нетрудоспособными. Дела сердечные их перестают интересовать", - отметил эксперт.