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Как холодное лето влияет на здоровье людей

18 июля 2019, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Как холодное лето влияет на здоровье людей
Фото: pixabay.com

Вместо солнца и жары на улице затянулась пасмурная и дождливая погода. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов рассказал, у скольких людей возникают психологические проблемы из-за такой погоды.

Примерно 30% людей обладают так называемым депрессивным и маниакальным типом характера, сообщает News.ru.

"Под влиянием окружающей среды они часто меняют стиль поведения: становятся раздражительными, замкнутыми, нетрудоспособными. Дела сердечные их перестают интересовать", - отметил эксперт.

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