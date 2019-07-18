Кому дожди могут пойти на пользу, рассказали московские специалисты

Несмотря на бытующее мнение, дождливая погода не является причиной ухудшения самочувствия, рассказали столичные синоптики. Специалисты объяснили, какое именно воздействие дожди оказывают на здоровье людей.

В Москве вновь объявили о дождливой погоде. Столицу ждут дожди, а тем временем жители города ожидают хандру и проблемы со здоровьем. Однако, по словам метеорологов, плохая погода не оказывает негативного влияния на самочувствие, а в некоторых случаях даже является благоприятной. Например, положительно дождливая погода может повлиять на людей с нарушениями обмена веществ, перенесших инфаркт, страдающих от бронхолёгочных заболеваний, передает Газета.Ru.