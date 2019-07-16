Ученые рассказали, как уберечь мозг от возрастных разрушений

Ученые из Американской академии неврологии рассказали о способах, которые могут помочь замедлить процессы старения мозга и уменьшить риск развития когнитивных заболеваний.

Согласно источнику в исследовании приняли участие более 2 тысяч человек, средний возраст которых ставил 78 лет. Отмечается, что никто из добровольцев не страдал когнитивными расстройствами, - передаёт РИА Новости.

На протяжении пяти лет учёные проводили различные испытания, игровые методики, а каждые 15 месяцев делали тест для оценки когнитивных способностей. Эксперты заметили, что у более 500 человек за это время появились расстройства мозга.

В результате исследования, учёные пришли к выводу, что активное стимулирование мозговой деятельности заметно продлевает работу мозга. По данным эксперимента, использование компьютера снижает риск лёгких когнитивный расстройств на 48% в зрелом возрасте и на 30% в пожилом.

Активный образ жизни: игры, походы в кино, прогулка с друзьями снижает риск когнитивного расстройства на 20%, а занятие декоративно-прикладным искусством в пожилом возрасте - на 42%.

По словам учёных, чем больше человек занимается занятиями, которые стимулируют активность головного мозга, тем выше процент снижения когнитивных расстройств.